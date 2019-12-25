Меньше всего зараженных на душу населения в Кемеровской области.

Татьяна Голикова назвала регион с самым низким уровнем заражения коронавирусом. По данным чиновницы, наиболее положительная ситуация складывается в Кемеровской области. Там на 100 тысяч населения фиксируется наименьшее количество пациентов с COVID-19. Показатель сильно ниже, чем общероссийский. Об этом вице-премьер страны рассказала во время совещания с Владимиром Путиным.

Среднероссийский показатель составляет сегодня 32,1 на 100 тысяч жителей прокомментировала Татьяна Голикова

Вице-премьер России добавила, что на данный момент девять регионов по стране превышают среднестатистические показатели. В список попали Москва, Подмосковье, Ингушетия, Коми, Мурманская и Магаданская области, Марий Эл, Мордовия и Петербург. В Коми, Якутии, Мурманской области течение заболевания развивается с отличиями от других регионов.

Голикова рассказала о ситуации с коронавирусом в российских регионах.