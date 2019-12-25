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Голикова рассказала о ситуации с коронавирусом в российских регионах
Сегодня, 15:01
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lesjasap

Голикова рассказала о ситуации с коронавирусом в российских регионах

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Регионы отстают от московских темпов на две-три недели.

Татьяна Голикова рассказала о ситуации с коронавирусом в российских регионах. Вице-премьер России во время совещания с президентом Владимиром Путиным рассказала о прогнозах по темпам распространения инфекции. 

Чиновница считает, что в ближайшие две-три недели показатели по числу зараженных будут только расти. Именно на такой период регионы отстают от столицы по темпам распространения COVID-19. Татьяна Голикова рекомендовала местным властям оперативно и четко реагировать на возникающую угрозу в связи с распространением коронавируса.

Напомним, что на 20 апреля в РФ зарегистрировано 4 268 новых случаев инфицирования коронавирусом. За все время эпидемии в стране медики выявили более 47 тысяч пациентов. Из них 405 человек погибло, еще 3 446 зараженным удалось вылечиться. 

Представитель ВОЗ назвала "явный симптом" коронавируса.

Теги: коронавирус, регионы, татьяна голикова
Категории: Картина дня, Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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