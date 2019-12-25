Названы регионы с летальными случаями пациентов с коронавирусом

За истекшие сутки в России скончались 57 человек с коронавирусной инфекцией.
Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией обновил статистику по ситуации с коронавирусом в России по состоянию на утро 22 апреля. В России скончалось за сутки 57 человек, из них в Москве 28 человек.
По регионам печальная статистика выглядит следующим образом:
Москва – 28
Московская область – 7
Краснодарский край – 3
Республика Ингушетия – 3
Санкт-Петербург – 3
Калужская область – 2
Волгоградская область – 1
Воронежская область – 1
Кировская область – 1
Нижегородская область – 1
Орловская область – 1
Республика Адыгея – 1
Республика Коми – 1
Ставропольский край – 1
Тульская область – 1
Ханты-Мансийский автономный округ – 1
Чеченская Республика – 1
За все время с начала эпидемии в России скончались 513 человек, из них в Москве 261.
Фото: Piter.TV
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