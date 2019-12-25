Названы регионы с летальными случаями пациентов с коронавирусом

За сутки в России скончались 57 человек с подтвержденным коронавирусом, из них почти половина в Москве.

За истекшие сутки в России скончались 57 человек с коронавирусной инфекцией.

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией обновил статистику по ситуации с коронавирусом в России по состоянию на утро 22 апреля. В России скончалось за сутки 57 человек, из них в Москве 28 человек.

По регионам печальная статистика выглядит следующим образом:

Москва – 28

Московская область – 7

Краснодарский край – 3

Республика Ингушетия – 3

Санкт-Петербург – 3

Калужская область – 2

Волгоградская область – 1

Воронежская область – 1

Кировская область – 1

Нижегородская область – 1

Орловская область – 1

Республика Адыгея – 1

Республика Коми – 1

Ставропольский край – 1

Тульская область – 1

Ханты-Мансийский автономный округ – 1

Чеченская Республика – 1

За все время с начала эпидемии в России скончались 513 человек, из них в Москве 261.

Фото: Piter.TV