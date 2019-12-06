Чиновники продолжают мониторить поступившие предложения.

Более пяти тысяч предложений поступило к проекту о домашнем насилии. Об этом рассказала "ТАССу" вице-спикер Совета Федерации Галина Карелова. Женщина руководит рабочей группой по данной проблеме. По словам Кареловой, группа продолжает мониторить инициативы, поступающие от населения и организаций.

Отправить свои замечания и предложения можно на официальном портале СовФеда до 15 декабря. Общественные обсуждения законопроектов в России носят статус обычной практики. Наиболее значимые инициативы проходят через публичные слушания.

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