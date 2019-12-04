Глава РПЦ высказался по поводу законопроекта.

Патриарх Кирилл усмотрел опасные тенденции в законопроекте о домашнем насилии. Он призвал "с очень большой осторожностью" отнестись к данной инициативе. Об этом сообщил "Интерфакс". Спикер прокомментировал проект после литургии в Успенском соборе Кремля.

Он добавил, что никакого насилия в семье допускать не следует. Однако он видит в современных тенденциях попытку вторжения сторонних сил в семейную жизнь. Это происходит под видом борьбы с семейным неблагополучием в стране. Патриарх напомнил, что семья является святым пространством любящих друг друга людей.

Очень опасно, когда в это закрытое, интимное семейное пространство вторгаются чужие люди...Бог его знает, что это вторжение может принести реально - пользу или вред объяснил глава РПЦ

Патриарх Кирилл призвал людей жить радостно, мирно и счастливо, а также в этой атмосфере воспитывать детей.

Ранее Piter.tv писал о том, что РПЦ призывает отказаться от принятия закона о семейном насилии.

Видео: YouTube/Orthodox Church, AFP news agency