Документ назвали недопустимым.

РПЦ призывает отказаться от принятия закона о семейном насилии. Патриаршая комиссия по делам семьи считает, что новая инициатива дублирует уже существующие нормы. Об этом сообщил "Интерфакс".

По нашему мнению, законопроект содержит целый ряд правовых дефектов, что делает его принятие недопустимым прокомментировали в комиссии

В частности, закон создает новую систему правовых норм, которые идут параллельно с существующими. Новая система предполагает поражение граждан в их правах, которое в РПЦ сравнили с налагаемым на преступников. Она фактически исходит из презумпции виновности лиц, объявляемых "нарушителями", а наказания гораздо превосходящее те, что применяются к лицам, совершающим административные правонарушения.

Напомним, что сейчас проект еще находится на стадии рассмотрения. Накануне Совет Федерации опубликовал текст документа по профилактике семейно-бытового насилия.

Ранее Piter.tv писал о том, что Оксана Пушкина сообщила об угрозах в адрес авторов закона о бытовом насилии.

Фото: Piter.tv

Видео: YouTube/

