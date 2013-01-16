Более 730 тысяч петербуржцев уже привились от коронавируса

Полный цикл завершили 610 тысяч горожан.

С начала прививочной кампании в Петербурге прививку от коронавируса сделали уже 734 139 человек. Полный цикл вакцинации прошли более 610 тысяч горожан, передает комитет по здравоохранению.

В городе действуют 134 стационарных и 15 мобильных пункта вакцинации.

По словам губернатора Александра Беглова, рост заболеваемости связан с цикличностью вируса. Кроме того, Петербург готов стать первым регионом в России, где запустят вакцинацию иностранцев. Заграничные гости смогут поставить прививку платно.

Ранее мы писали, что в Смольном объяснили рост числа заболевших коронавирусом в Петербурге.

Фото: Piter.tv