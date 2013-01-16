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Более 730 тысяч петербуржцев уже привились от коронавируса
Сегодня, 9:30
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Более 730 тысяч петербуржцев уже привились от коронавируса

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Полный цикл завершили 610 тысяч горожан.

С начала прививочной кампании в Петербурге прививку от коронавируса сделали уже 734 139 человек. Полный цикл вакцинации прошли более 610 тысяч горожан, передает комитет по здравоохранению. 

В городе действуют 134 стационарных и 15 мобильных пункта вакцинации. 

По словам губернатора Александра Беглова, рост заболеваемости связан с цикличностью вируса. Кроме того, Петербург готов стать первым регионом в России, где запустят вакцинацию иностранцев. Заграничные гости смогут поставить прививку платно.

Ранее мы писали, что в Смольном объяснили рост числа заболевших коронавирусом в Петербурге.

Фото: Piter.tv

Теги: коронавирус, прививка от коронавируса
Категории: Коронавирус в Петербурге, Новости СПб, Лента новостей,

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