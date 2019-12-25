Петербург ждет около 30 тысяч иностранцев на вакцинацию от коронавируса

Заграничные гости смогут поставить прививку платно.

Власти Северной столицы ведут переговоры с крупными федеральными туроператорами по созданию так называемых вакцинных туров. Об этом пишет РБК Петербург. Координатором вакцинного туризма будет АО "Санкт-Петербургское агентство медицинского туризма".

Город на Неве готов стать первым регионом в России, где запустят вакцинацию иностранцев. Заграничные гости поставить прививку платно.

Основные запросы на вакцинацию в Петербурге поступают из Швеции, Финляндии, Греции, Испании, Италии, Германии, Бразилии, Ирана, Вьетнама, Канады и др. По прогнозам туроператоров, только из Вьетнама могут приехать от 10 до 30 тысяч человек ради того, чтобы поставить прививку.

Вакцинные туры могут быть двух типов: с однократным визитом в страну не менее чем на 23 дня или двукратным – на 4 дня/3 ночи в первый раз и 5 дней/4 ночи во второй.

Ранее в Смольном объяснили рост числа заболевших коронавирусом в Петербурге.

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