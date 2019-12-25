В Смольном объяснили рост числа заболевших коронавирусом в Петербурге

Глава Комитета по здравоохранению Петербурга Дмитрий Лисовец в эфире телеканала "Санкт-Петербург" назвал причину роста числа заболевших коронавирусом. В первую очередь это связано с тем, что многие горожане перестали носить маски в метро, магазинах и других общественных местах.
Кроме того, Лисовец заявил о цикличности вируса и недостаточном количестве вакцинированных людей. Те горожане, которые привились от КОВИД, не могут сформировать коллективный иммунитет.
На данный момент в Петербурге развернуто 134 пункта вакцинации от коронавируса. Жителей города просят делать прививку, чтобы улучшить эпидемиологическую ситуацию в Северной столице.
Ранее мы писали, что в Петербурге изучают осложнения после вакцинации от коронавируса.
Фото: pixabay.com
Обсуждение ( 3 ) Посмотреть все
Какая пандемия? За полтора года пандемии должно было вымереть все население планеты, а я что то не водел ни одного валяющегося на улице труппа. Корона вирус есть, но его масштабы и опасность сильно преувеличены. Есть осложнения и от гриппа, которые приводят в 3% случаеыв к смерти. От корона вируса возможно 7% (сейчас даже смерть от автокатастрофы могут записать в статистику по ковиду, каждый ловит рыбу в мутной воде преследуя свои интересы). За время этой бесовщины с корона вирусом больше людей умерло от других болезней потому, что им не оказали вовремя помощь увлекаясь сбором статистики и лечением мнимой пандемии. Лучше бы лечением рака занялись с таким рвением. вот где высокий процент смертности и это никого не беспокоет кроме самих больных и их родственникорв. Лично я знаю 3 случая с пожилыми людьми, которые точно не болели корона вирусом на момент их доставки в больницу (2 случая с моими дальними родственниками и одон у коллеги на работе). Эти люди по 80+ лет (2-е лежачих и один слабо передвигающийся по квартире, на улицу не ходит, только на балкон) со своими болячками, им стало плохо по причине их старческих заболеваний (в семьях никто ковидом не болел). Всех их без объяснения причин отвезли в ковидную клиннику (причем у коллеги по работе был на руках отрицательный тест больной на корнк вирус 2-х дневной давности). Все они умерли в больницах от ковида (либо их заразили принудительно отправив в ковидные рассадники, возможно они умерлди от своих старческих болячек, но для статистики их записали как жертвы ковида). За такие вещи судит медперсонал и должностные лица надо! Надеюсь через некоторое время все-таки будут массовые судебные процессы за сеяние паники среди населения и врачебные ошибки по которвм пациентам не оказали должную помощь. До кучи: у меня пол годаназад рожала сноха, так ее сразу в ковидную клинику определили, сделали 2 теста - отрицательные, после родов 3 дня не давали ребенка, короче вытащили ее и ребенка из ковидного роддома через юристов (она работает в юридической фирме, мы наехали на роддом всей конторой угрожая судами, после подписания кучи бумаг и отказов нам выдали роженицу с ребенком - к счастью за 3 дня пребывания там они не заразились). Аот такая х**** у нас в стране творится с медициной!!!!
особенно умиляет губернатор в перчатках это видимо уже психическое отклонение -фобия
Пи ...бо.... лы хватит лапшу вешать людям !