В Смольном объяснили рост числа заболевших коронавирусом в Петербурге

Основной причиной является игнорирование горожанами средств индивидуальной защиты.

Глава Комитета по здравоохранению Петербурга Дмитрий Лисовец в эфире телеканала "Санкт-Петербург" назвал причину роста числа заболевших коронавирусом. В первую очередь это связано с тем, что многие горожане перестали носить маски в метро, магазинах и других общественных местах.

Кроме того, Лисовец заявил о цикличности вируса и недостаточном количестве вакцинированных людей. Те горожане, которые привились от КОВИД, не могут сформировать коллективный иммунитет.

На данный момент в Петербурге развернуто 134 пункта вакцинации от коронавируса. Жителей города просят делать прививку, чтобы улучшить эпидемиологическую ситуацию в Северной столице.

Ранее мы писали, что в Петербурге изучают осложнения после вакцинации от коронавируса.

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