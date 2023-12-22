Более 70 человек пострадали из-за турбулентности на рейсе авиакомпании Singapore Airlines

Борт Boeing 777-300 выполнял рейс из Лондона в Сингапур.

Количество пострадавших пассажиров самолета авиакомпании Singapore Airlines, который совершил экстренную посадку в бангкокском аэропорту Суваннапхум из-за сильной турбулентности, увеличилось до 71. Соответствующее заявление сделали сотрудники издания Khaosod. Ранее через СМИ поступала информация о 30 раненых. По данным издания, шесть человек находятся в тяжелом состоянии.

Как проинформировал директор местного аэропорта Киттипхонг Киттикхачон, в результате воздушного инцидента погиб 73-летний британец. В Khaosod авторы указали на то, что среди госпитализированных пассажиров не было зафиксировано летальных случаев.Таким образом, указало данное СМИ, жертвой инцидента числится только один человек, а не два, как ранее сообщалось.

Напомним, что сингапурская авиакомпания опубликовала сведения о том, что во время полета лайнер оказался в зоне сильной турбулентности. Борт Boeing 777-300 выполнял рейс из Лондона в Сингапур. В нем размещались 18 членов экипажа и 221 пассажир. Среди клиентов были в основном граждане Австралии, Великобритании и Сингапура. Российских представителей в самолете не было.

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Фото и видео: Telegram / BAZA