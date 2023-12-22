Остин: США не могут строить догадки о причинах крушения вертолета Раиси

В Пентагоне прокомментировали гибель иранского президента в авиакрушении вертолета.

В американском оборонном министерстве не могут делать предположения о том, что могло стать причиной крушения вертолета, на борту которого находился иранский президент Эбрахим Раиси и глава министерства по иностранным делам Исламской Республики Хосейн Амир Абдоллахиян. Соответствующее заявление журналистам сделал шеф Пентагона Ллойд Остин на совместной пресс-конференции с генералом США, председателем Комитета начальников штабов Вооруженных сил Чарльзом Брауном.

По поводу гибели президента Ирана в результате очень неудачной катастрофы вертолета. Мы продолжаем следить за ситуацией, но у нас нет никакой информации о причинах катастрофы. Я не могу предполагать, что могло быть причиной инцидента. Ллойд Остин, шеф Пентагона

Иностьранный чиновник предложил дождаться завершения расследования причин воздушной катастрофы, которое проводится в тегеране. Ллойд Остин добавил, что в настоящее время США не видят каких-либо более широких последствий для региональной безопасности на Ближнем Востоке в связи с гибелью главы Ирана. Он добавил, что американцы никак не причастны к крушению вертолета. Лидер Пентагона отказался строить догадки о том, возложит ли Иран ответственность за крушение на Израиль. В Сша заметили, что в авиакатастрофе могли привести разные факторы, включая техническую неисправность судна.

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Фото и видео: YouTube / Defense Now