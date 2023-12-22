В США намерены работать с МУС по Украине, несмотря на требование ареста Нетаньяху

Ллойд Остин оценил позицию США по взаимодействию с МУС.

В американском оборонном министерстве продолжат предоставлять Международному уголовному суду (МУС) данные об Украине, несмотря на требование прокурора выдать ордер на арест премьер-министра еврейского государства Биньямина Нетаньяху. Соответствующее заявление журналистам сделал шеф Пентагона Ллойд Остин на совместной пресс-конференции с генералом США, председателем Комитета начальников штабов Вооруженных сил Чарльзом Брауном. Иностранный чиновник признал факт того, что он не готов сейчас подробно комментировать требования прокурора суда в Гааге.

Отвечаю на вопрос о том, будем ли мы оказывать поддержку МУС касательно преступлений на Украине. Да, мы продолжаем эту работу. Ллойд Остин, шеф Пентагона

Напомним, что 20 мая американский президент Джо Байден назвал возмутительным требование прокурора МУС выдать ордер на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и министра обороны Йоава Галанта. Госсекретарь Энтони Блинкен назвал требование позорным.

Остин: США и Украина должны фокусироваться на "ближнем бое", а не ударах по РФ.

Фото и видео: YouTube / Defense Now