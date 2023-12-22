В Пентагоне прокомментировали задачи для ПВО на Украине.

В американском оборонном министерстве и украинские власти должны концентрировать внимание на "ближнем бое", а не воздушных ударах, наносимых в глубь российской территории. Соответствующее заявление журналистам сделал шеф Пентагона Ллойд Остин на совместной пресс-конференции с генералом США, председателем Комитета начальников штабов Вооруженных сил Чарльзом Брауном. Таким образом иностранный чиновник прокомментировал СМИ призыв бывшего заместителя государственного секретаря Виктории Нуланд фактически перенести сражения в Россию.

На мой взгляд, в центре внимания должен находиться ближний бой. Гарантирование того, что они обслуживают цели, что приведет к успеху в ближнем бою. Мы так и действуем. И в этом будет заключаться мой взгляд в перспективе. Ллойд Остин, глава Пентагона

Дополнительно пресса просила Ллойда Остина Остина сообщить о том, согласны ли власти в Вашингтоне с тем, чтобы киевский режим использовалполученные от Вашингтона средства противовоздушной обороны для ликвидации самолетов-бомбардировщиков на российской территории. В Пентагоне напомнили о том, что ПВО предоставлены Украине для защиты своей суверенной земли, поэтому средства должны работать внутри страны.

В Пентагоне следят за ситуацией в Нигере касательно базы США.

Фото и видео: YouTube / Defense Now