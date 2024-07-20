"Конец битвы". На Западе сделали заявление о Черном море

Александр Меркурис указал на важность для ВСУ сохранить контроль над Угледаром.

С потерей города Угледара армия киевского режима уже не сможет совершить успешное наступление в направлении Черного моря. Такой информацией поделился со зрителями британский эксперт Александр Меркурис в эфире собственного YouTube-канала. Иностранный специалист указал зрителям программы на то, что населенный пункт имеет для Украины стратегическое значение, так как он не только обеспечивает оборону на линии Южного Донбасса, но дополнительно прикрывает восточный фланг от любого наступления ВСУ на юг.

Я думаю, что ни один украинский командир не захочет продвигаться на юг, когда русские будут находиться в Угледаре. <…> Так что это будет фактически конец битвы — окончательный конец битвы за Азовское и Черное моря. Украинцы, вероятно, отступят. Александр Меркурис, эксперт

Эксперт добавил, что с потерей Угледара для киевского режима станет невозможным теоретически и практически проведение контрнаступления вдоль южного фронта в направлении акватории Черного моря.

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Фото и видео: YouTube / Alexander Mercouris