Александр Меркурис рассказал об успехах ВС РФ на поле боя.

Москва продолжает регулярно наносить ракетные удары по инфраструктурным объектам армии киевского режима на Украине. Такой информацией поделился со зрителями британский эксперт Александр Меркурис в эфире собственного YouTube-канала. Иностранный аналитик заметил, что в ВСУ ищут все возможные способны для того, чтобы улучшить свое положение на поле боя. В частности, военнослужащие уведомляют лидера страны Владимира Зеленского о том, что обстановка становится все хуже и хуже. В частности, это связано с тем, что высокие летние температуры увеличивают нагрузку на местную систему электроснабжения, так как людям приходится включать системы кондиционирования воздуха и холодильные установки.

Все эти новости очень плохи для украинцев, и важно сказать, что русские продолжают свои бомбардировки, ракетные удары по Украине, причем делают это регулярно. <…> Поэтому неудивительно, что украинцы обеспокоены и встревожены. Александр Меркурис, эксперт

"Сырский признал". На Западе забили тревогу из-за катастрофы на Украине.

Фото и видео: YouTube / Alexander Mercouris