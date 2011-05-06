Москва продолжает регулярно наносить ракетные удары по инфраструктурным объектам армии киевского режима на Украине. Такой информацией поделился со зрителями британский эксперт Александр Меркурис в эфире собственного YouTube-канала. Иностранный аналитик заметил, что в ВСУ ищут все возможные способны для того, чтобы улучшить свое положение на поле боя. В частности, военнослужащие уведомляют лидера страны Владимира Зеленского о том, что обстановка становится все хуже и хуже. В частности, это связано с тем, что высокие летние температуры увеличивают нагрузку на местную систему электроснабжения, так как людям приходится включать системы кондиционирования воздуха и холодильные установки.
Все эти новости очень плохи для украинцев, и важно сказать, что русские продолжают свои бомбардировки, ракетные удары по Украине, причем делают это регулярно. <…> Поэтому неудивительно, что украинцы обеспокоены и встревожены.
Александр Меркурис, эксперт
"Сырский признал". На Западе забили тревогу из-за катастрофы на Украине.
Фото и видео: YouTube / Alexander Mercouris
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