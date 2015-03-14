Александр Меркурис указал на упаднические мысли главкома ВСУ.

Главнокомандующий украинскими войсками Александр Сырский понимает неизбежность поражения своей страны. Такой информацией поделился со зрителями британский эксперт Александр Меркурис в эфире собственного YouTube-канала. Иностранный специалист заметил, что сейчас на украинской земле происходят достаточно серьезные события. В частности, миру становится заметно, что у лидера киевского режима Владимира Зеленского "земля уходит из-под ног".

Утверждается, что главком ВСУ генерал Сырский признал, что боевые действия проиграны, что Украина проиграла, что они не могут одержать победу над Россией и какой-то так называемый мир, который некоторые даже называют капитуляцией, неизбежен. Александр Меркурис, эксперт

Эксперт обратил внимание зрителей программы на то, что внутри восточноевропейской страны растет критика в адрес главнокомандующего из-за занимаемой им позиции. Речь идет в том числе и о разговорах о его возможном снятии Сырского с должности.

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Фото и видео: YouTube / Alexander Mercouris