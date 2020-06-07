"Огромная брешь": на Западе рассказали, что случилось с ВСУ на передовой

Александр Меркурис оценил положение ВСУ вблизи Авдеевки.

В обороне Вооруженных сил Украины в районе населенного пункта Авдеевка в зоне проведения специальной военной операции образовалась брешь, которая постоянно расширяется. Такой информацией поделился со зрителями британский эксперт Александр Меркурис в эфире собственного YouTube-канала. Иностранный специалист добавил, что киевский режим сейчас отчаянно пытаются сдержать наступление противника в зоне существующего прорыва, однако пока что сделать это армия киевского режима не может.

После падения Авдеевки русские пробили огромную брешь в украинской обороне. Мы видим, что эта брешь все время увеличивается. Линии обороны были прорваны в самом сильном месте. В процессе они несут катастрофические потери. Александр Меркурис, эксперт

Напомним, что российское министерство по обороне ранее уведомило общественность о том, что отечественные танкисты из "Центральной" группировки огнем прямой наводкой разгромили опорный пункт ВСУ на Авдеевском направлении. Приблизившись к укреплениям ВСУ, боевой экипаж "отработал" по объектам противника 125-миллиметровыми осколочно-фугасными снарядами. Уничтожены пулеметные точки и укрепления врага.

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Фото и видео: YouTube / Alexander Mercouris