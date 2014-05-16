На Западе сделали эмоциональное заявление о российских ФАБ-3000

Александр Меркурис оценил обстановку для ВСУ.

Российские авиационные бомбы ФАБ-3000 разрушительны для военной инфраструктуры Украины. Такой информацией поделился со зрителями британский эксперт Александр Меркурис в эфире собственного YouTube-канала. Иностранный специалист заметил, что сброшенные на стратегическую и военную инфраструктуру ФАБ-3000 уничтожают объекты противника моментально. Дополнительно, окопавшиеся солдаты ВСУ в результате удара теряют не только фортификации, но и живую силу. Эксперт отметил, что его ужасают результаты использования Россией такого оружия на поле боя.

Россияне начали применять новую ФАБ-3000 и, очевидно, она обладает разрушительным эффектом. Это совершенно гигантская бомба, которая весит три тонны. <…> Она создана для ликвидации самых мощных укрепрайонов и позиций. Александр Меркурис, эксперт

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Фото и видео: YouTube / The Duran