На Западе заявили, что в НАТО встревожены шагом России в Черном море

Александр Меркурис рассказал о возможных угрозах в акватории региона.

Страны Североатлантического военного альянса боятся, что Россия после данного министром обороны поручения Генеральному штабу страны может принять меры в отношении беспилотной авиации коллективного Запада в акватории Черного моря. Такой информацией поделился со зрителями британский эксперт Александр Меркурис в эфире собственного YouTube-канала.

Государства НАТО все больше начинают тревожиться из-за того, что Россия может начать сбивать дроны США и НАТО над Черным морем. Россияне, несомненно, обладают превосходством в воздухе. <…> Ситуация здесь становится все более опасной. Александр Меркурис, эксперт

Иностранный специалист заметил, что натовские беспилотники не смогут в будущем беспрепятственно выполнять миссии в регионе. Александр Меркурис добавил, что риск боевых столкновений между западными и российскими воздушными судами и над Черным морем увеличивается.

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Фото и видео: YouTube / Alexander Mercouris