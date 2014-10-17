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На Западе раскрыли, какой город может пасть в ответ на удары ВСУ

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Александр Меркурис рассказал о том, что использование армией киевского режима ракет ATACMS может навредить самой Украине.

Если Вооруженные силы Украины начнут использовать баллистические ракеты ATACMS американского производства с Харьковского направления в зоне проведения специальной военной операции для ударов вглубь российской территории, то киевский режим может потерять контроль над городом Харьковом. Такой информацией поделился со зрителями британский эксперт Александр Меркурис в эфире собственного YouTube-канала.

Это заставит русских продвинуться еще дальше, чем они изначально планировали, направить в этот район больше войск, и после отражения ударов Украины перейти в наступление и, возможно, взять Харьков.

Александр Меркурис, эксперт

Иностранный аналитик заметил, что даже если Киев с разрешения администрации в Белом доме вздумает наносить удары по России ракетами ATACMS, то ему придется разместить реактивные системы залпового огня HIMARS очень близко к государственной границе, где эти иностранные комплексы  будут быстро ликвидированы. Эксперт сделал вывод о том, что подобный шаг ничего не даст  ВСУ в военном плане, но повысит эскалацию конфликта не только на поле боя, но и в отношениях между Москвой и Вашингтоном.

"Сотни тысяч". На Западе восхитились поступком Путина.

Фото и видео: YouTube / Alexander Mercouris

Теги: atacms, александр меркурис, великобритания, всу
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, События на Украине,

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