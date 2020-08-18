Александр Меркурис оценил попытки ВСУ победить на поле боя.

Российские военнослужащие нанесут поражение Вооруженным силам Украины в конфликте. Соответствующее заявление сделал британский эксперт Александр Меркурис в эфире YouTube-канала Duran. Иностранный специалист заметил, что в западнвх СМи есть ряд интересных и важных статей, в которых авторы указывают на то, что международные союзники киевского режима никак не способны изменить ситуацию на поле боя.

Русские определенно одержат победу в этом конфликте. Думаю, что каждый объективный аналитик это понимает. Очевидно, что текущие события невозможно просто изменить. Александр Меркурис, эксперт

Аналитик считает, что победа экс-лидера Белого дома, члена Республиканской партии США Дональда Трампа на выборах на должность главы государства, запланированных на ноябрь, лучше скажется на шансах киевского режима пережить региональный конфликт, чем победа вице-президента США Камалы Харрис.

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Фото и видео: YouTube / The Duran