В МИД РФ оценили участие лидера киевского режима на саммите в Вудстоке.

Во внешнеполитическом ведомстве России назвали скудными итоги рабочего визита лидера киевского режима Владимира Зеленского в Великобританию. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами в Москве сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова. Чиновница обратила внимание, что иностранный политик находился в Соединенном Королевстве на четвертом саммите Европейского политического сообщества, организованном в Вудстоке 18 июля.

Зеленский со своей фирменной протянутой рукой был замечен на прошедшем 18 июля в британском Вудстоке саммите европейского политического сообщества. Мотивом встречи стала поддержка киевского режима, в которой у Британии с ЕС меньше всего разногласий. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Чиновница добавила, что для того, чтобы хоть как-то оправдать свою поездку, Владимир Зеленский привёз в Киев два новых документа. Речь идет о с оглашение безопасности с Чехией и Словенией, которые в МИД РФ охаракткеризовали как "зелькины грамоты". Мария Захарова отметила, что такими документами невозможно ни вернуть, ни остановить гибель украинского народа, который изничтожает сейчас киевский режим на своей территории.

Захарова: Зеленский готов сделать все для сохранения привязки к власти.

Фото и видео: МИД России