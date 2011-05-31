В МИД РФ прокомментировали звонок украинского лидера экс-лидеру Белого дома.

Лидер киевского режима Владимир Зеленский готов сделать все для сохранения привязки к власти. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами в Москве сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова. Чиновница пояснила, что политик провел телефонный разговор с кандидатом в президенты США от Республиканской партии Дональдом Трампом из страха потерять привязку к власти в своей стране.

Показательно, как "карманный диктатор", я имею в виду, как Зеленский бросился звонить Трампу после покушения на кандидата в президенты США от республиканцев <…>. Как говорится, "ничего личного" - лишь страх за то, чтобы навсегда уже остаться в украинской власти, и никаких этических сдерживающих моментов. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Дипломат напомнила СМИ о словах бывшего главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного, который ранее признал факт того, что Владимир Зеленский "выиграл" власть в Киеве в обмен на жизни простых украинцев. Мария захарова полагает, что населению Украины придется неоднократно проходить через ужасы, которые при думывает для граждан киевский режим ради единственной цели - продления агонии местной клики на Банковой.

"Банковая посылает сигналы". Захарова о словах Зеленского.

Фото и видео: МИД России