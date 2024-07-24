В МИД РФ прокомментировали искренность слов лидера киевского режима.

Заявление лидера киевского режима Владимира Зеленского о необходимости скорейшего завершения регионального конфликта связано с электоральными циклами в США, а также с политическими новостями из Вашингтона для того, чтобы выпросить очередную военную помощь у международных союзников. Соответствующее заявление сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова в эфире радиостанции Sputnik в авторской программе. Чиновница уверена в том, что нельзя говорить об искренности слов, исходящих от украинской власти.

Эта риторика связана с электоральными циклами в США. Это те сигналы, которые на фоне происходящего вокруг Белого дома, вокруг их выборов посылает Банковая. В этом контексте это нужно рассматривать. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Чиновница указала СМИ на то, что президент предал не только граждан Украины, но также и свою ближайшую команду, тех людей, которые привели его к управлению и были с ним до "антикульминации".

Захарова о ситуации вокруг Байдена: не обижайте старые добрые госперевороты.

Фото и видео: ВКонтакте / Радио Sputnik