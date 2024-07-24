Захарова о ситуации вокруг Байдена: не обижайте старые добрые госперевороты

В МИД РФ прокомментировали отказ президента США от гонки за пост в Белом доме.

Последние события, происходящие на территории США, интриги, связанные с выходом лидера Белого дома Джо Байдена из президентской гонки – это ярчайшее проявление американской демократии. Соответствующее заявление сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова в эфире радиостанции Sputnik в авторской программе. Чиновница сыронизировала о том, можно ли считать ситуацию государственным переворотом в стране.

То, что происходит – это ярчайшее проявление американской демократии. Это и есть система. Я бы попросила старые добрые госперевороты не обижать Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Захарова: Запад пойдет на неприкрытые депортации украинских беженцев на фронт.

Фото и видео: ВКонтакте / Радио Sputnik