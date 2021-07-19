На западе США бушуют десятки лесных пожаров

Огнем охвачены леса 13 штатов.

Около 500 тыс. га земли охвачены природными пожарами в западной части Соединенных Штатов. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Национальный межведомственный пожарный центр.

Согласно данным ведомства, специалистами зафиксировано минимум 80 крупных природных пожаров на территории 13 американских штатов. Площадь горения составляет более 75,9 тыс. га. Уточняется, что с начала текущего года в Соединенных Штатах сгорело более одного миллиона га лесов.

Больше всего от пожаров пострадал штат Монтана. Там выявлено 18 крупных возгораний. Кроме того, в Айдахо в данный момент бушуют 17 пожаров, в Калифорнии и Орегоне – девять.

Экстренные службы в настоящее время не располагают информацией о жертвах и пострадавших в результате пожаров.

Ранее в Якутии дым от лесных пожаров накрыл областной центр и 50 населенных пунктов в разных районах.

Видео: Youtube/KPIX CBS SF Bay Area