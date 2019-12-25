Пламя могло распространиться из-за выброшенной сигареты.

В Каталонии пять человек пострадали в результате лесного пожара. Огонь разгорелся в испанском автономном сообществе предположительно из-за непотушенной сигареты. Пламя начало распространяться по региону с 16 июля с муниципалитета Льянса. После этого пожар перекинулся на ближайший парк. Спасателям пришлось эвакуировать с территории около 350 человек, проживающих в населенных пунктах рядом с очагом возгорания.

Пострадавшими считаются пятеро. Из них четыре человека - это сотрудники пожарной службы, еще один - представитель подразделения по защите леса. Огонь уничтожил порядка 320 га лесного массива. В ликвидации пламени принимают участие 70 специалистов. Бригады перекрыли четыре дороги для транспорта.

Четыре гектара леса горят в Ленобласти на острове Никитинский.

Фото: Pixabay.com