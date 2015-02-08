Якутск накрыло дымом от лесных пожаров в соседнем районе

В Якутии дым от лесных пожаров накрыл Якутск и 50 населенных пунктов в разных районах. Об этом информирует ГУ МЧС по региону. Наиболее сложная обстановка наблюдается Горном районе Якутии.
В зону задымления попадает 51 населенный пункт на территории Горного, Сунтарского, Олекминского, Ленского, Мирнинского, Томпонского, Намского, Хангаласского районов и город Якутск.
из сообщения ведомства
Согласно данным МЧС, в тушении пожаров принимают участие 540 человек и 86 единиц специальной техники при поддержке Минобороны РФ. Всего на территории региона в лесах продолжают действовать 34 пожара на площади 340 тысяч га.
В настоящее время проводится встречный отжиг, прокладываются минерализованные полосы вдоль населенных пунктов, ликвидируются отдельные очаги пожаров. Работу специалистов затрудняют высокая температура и сильный ветер.
Ранее мы сообщали, что из-за сухой грозы в Волосовском районе Ленинградской области сгорело 5,7 га леса.
Видео: Youtube/AL Travel
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