Якутск накрыло дымом от лесных пожаров в соседнем районе

Кроме столицы региона дым пришел в 50 населенных пунктов.

В Якутии дым от лесных пожаров накрыл Якутск и 50 населенных пунктов в разных районах. Об этом информирует ГУ МЧС по региону. Наиболее сложная обстановка наблюдается Горном районе Якутии.

В зону задымления попадает 51 населенный пункт на территории Горного, Сунтарского, Олекминского, Ленского, Мирнинского, Томпонского, Намского, Хангаласского районов и город Якутск. из сообщения ведомства

Согласно данным МЧС, в тушении пожаров принимают участие 540 человек и 86 единиц специальной техники при поддержке Минобороны РФ. Всего на территории региона в лесах продолжают действовать 34 пожара на площади 340 тысяч га.

В настоящее время проводится встречный отжиг, прокладываются минерализованные полосы вдоль населенных пунктов, ликвидируются отдельные очаги пожаров. Работу специалистов затрудняют высокая температура и сильный ветер.

Ранее мы сообщали, что из-за сухой грозы в Волосовском районе Ленинградской области сгорело 5,7 га леса.

Видео: Youtube/AL Travel