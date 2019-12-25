Минобороны направило в Якутию самолеты Ил-76 для борьбы с природными пожарами

Сергей Шойгу рассказал о помощи региону в тушении природного огня.

Минобороны России направило в Якутию самолеты Ил-76 для борьбы с природными пожарами. Об этом на селекторном совещании рассказал глава ведомства Сергей Шойгу. Чиновник уточнил, что армия по поручению президента России оказывает активную поддержку региону, в котором резко ухудшилась пожароопасная обстановка.

Кроме того, с целью наращивания группировки в Якутию направлены самолеты Ил-76, оборудованные специальными выливными приборами, которые в настоящее время приступили к тушению пожаров. Сергей Шойгу, министр обороны РФ

В настоящее время на практически всей территории РФ из-за аномальных летних температур обострилась пожароопасная обстановка. Наиболее сложная ситуация складывается в Якутии. Авиация Минобороны РФ выполнила уже 37 рейсов и вылетов на очаги возгораний.

В Ираке число жертв пожара в больнице имама Хусейна возросло до 54 человек.

Фото: Telegram/LifeShot