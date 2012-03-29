В Якутии из-за бушующего пожара закрыли национальный парк "Ленские столбы"

Лесной пожар подобрался к известному природному парку.

Администрация парка сообщила, что вход на территорию "Ленских столбов" в Якутии временно приостановлен с 9 июля. Причиной стало распространение огня в районе заповедного леса.

Втушении пожара на территории парка задействованы более ста человек. Специалисты утверждают, что ситуацию осложняют сухая погода и сильные порывы ветра.

В сеть попали шокирующие кадры, где люди с воды снимают огромное пламя, сжирающее лес "Ленских столбов". При этом администрация парка сообщила, что "лесной пожар на видео зафиксирован в 22 км от базы Лабыйа напротив села Чкалов. Нашим туристам данный лесной пожар не представляет угрозы".

Напомним, что сейчас в Якутии действует режим ЧС. Всего на территории региона тушат 89 лесных пожаров общей площадью 397,806 тыс. га.

Ранее в Якутии собирались вызвать искусственные дожди для борьбы с лесным пожаром.

Видео: Видач / Telegram