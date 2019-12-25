Вдоль Гостиного двора на Невском высадят новые деревья

Работы завершатся к середине мая.

Вдоль Гостиного двора в Петербурге высадят 34 саженца деревьев. Они появятся взамен тех, которые пришлось срубить. Об этом сообщила пресс-служба Государственной административно-технической инспекции.

Ведомство выдало ордер на проведение земляных работ и посадку деревьев. Работы будут идти с 16 апреля по 15 мая. Высаживать деревья будут специалисты АО "Садово-парковое предприятие Центральное" по заказу комитета по благоустройству.

Петербург готовится принимать международные события. К экономическому форуму и Евро-2020 высадят почти полмиллиона цветов.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Петербурге после просушки открылись еще шесть парков. 87 территорий зеленых территорий закрывались на просушку, но часть из них уже доступны для прогулок. В Выборге от туристов отдыхает парк-заповедник "Монрепо".

Фото: citywalls.ru