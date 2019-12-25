В Петербурге после просушки открылись еще шесть парков

В начале апреля на просушку закрыли 87 территорий зеленых насаждений.

Просушка еще шести петербургских садов, скверов и парков завершилась во вторник. В Кронштадтском районе для горожан стал доступен Петровский парк, в Кировском – сад Девятого Января, Молвинский сад, сквер на проспекте Стачек, 72, Воронцовский сквер и сквер на бульваре Новаторов, 32. Об этом сообщила пресс-служба комитета по благоустройству.

В начале апреля на просушку закрыли 87 территорий зеленых насаждений. Во время просушки садовники красят садово-парковую мебель, приводят в порядок урны, при необходимости подсыпают дорожки, заботятся о растениях и сажают новые деревья и кустарники.

Просушка садов, парков и скверов – необходимая мера. После снежной зимы наполненные влагой дорожки нуждаются в "каникулах", чтобы грунтовое и щебеночно-набивное покрытие быстрее пришло в нормативное состояние.

В понедельник были открыты еще четыре парка.

Фото: Piter.tv