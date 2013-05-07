В понедельник, 19 апреля, в Петербурге откроются ещё девять парков, садов и скверов.

После просушки открылись ещё четыре сквера в Петербурге. Об этом в пятницу, 16 апреля, сообщили в пресс-службе комитета по благоустройству Петербурга.

На сегодняшний день вновь открылись: Комсомольский сквер, сквер в Огородном пер., сквер на пр. Стачек, д.5 и сквер Металлист (Романовский сквер) в Кронштадте.

В понедельник, 19 апреля, в Петербурге откроются ещё девять парков, садов и скверов. Петербуржцы смогут посетить сад Юннатов, Муринский парк, сад на пересечении Гражданского пр. и ул. Верности, парк Интернационалистов, Яблоневый сад, Плодовый сад на Софийской ул., сквер на Белградской ул. между д. 46 и д. 52, корп. 1, сквер на Бухарестской ул. между ул. Салова и ул. Фучика, сквер на Будапештской ул. между д. 62 и д. 66, корп. 1.

В этом году на просушку были закрыты 89 садов, парков и скверов, из которых 29 уже открыты для посещения.

Ранее мы писали, что в Ленобласти 1 апреля началась весенняя просушка региональных дорог.

Фото: Piter.tv





