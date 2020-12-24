В Ленобласти 1 апреля началась весенняя просушка региональных дорог

До 30 апреля для большегрузов будут закрыты региональные дороги.

С 1 апреля начался первый этап весенней просушки дорог Ленинградской области. На месяц ограничен проезд большегрузных автомобилей. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

До 30 апреля для грузовиков закроют дороги в Киришском, Кировском, Волосовском, Выборгском, Всеволожском, Ломоносовском, Тосненском, Приозерском, Кингисеппском, Гатчинском, Волховском, Лужском и Сланцевском районах.

С 15 апреля до 14 мая ограничения введут в Тихвинском, Лодейнопольском, Бокситогорском, Подпорожском районах.

Весенняя просушка нужна для восстановления основания магистралей после зимы, когда дороги очень чувствительны к нагрузкам из-за насыщенности влагой.

Фонду капремонта Ленобласти понадобился автомобиль за 2,6 млн рублей.

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