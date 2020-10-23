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Фонду капремонта Ленобласти понадобился автомобиль за 2,6 млн рублей
Сегодня, 9:40
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nastya960

Фонду капремонта Ленобласти понадобился автомобиль за 2,6 млн рублей

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Электронный аукцион состоится 12 апреля.

Больше двух миллионов рублей потратит Фонд по капитальному ремонту в Ленобласти на покупку автомобиля. Информация об этом опубликована на сайте госзакупок.

Электронный аукцион на поставку машины для Фонда капремонта многоквартирных домов Ленобласти состоится 12 апреля.

Фонду, согласно техническому заданию, нужна Toyota RAV 4 2.5 АТ или эквивалент этой модели  2021 года выпуска. Начальная цена контракта – 2 миллиона 630 тысяч рублей.  

Ранее правительство Ленобласти планировало потратить более миллиона рублей на папки с Рюриком.

Фото: pixabay

 

Теги: фонд капремонта
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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