Правительство Ленобласти потратит более миллиона рублей на папки с Рюриком

Электронный аукцион на изготовление и поставку папок в здание правительства состоится 20 февраля.

Для правительства Ленобласти изготовят папки с изображением памятника Рюрику и Вещему Олегу. Информация появилась на сайте госзакупок.

Электронный аукцион на изготовление и поставку папок в здание правительства состоится 20 февраля. Из областной казны на данную канцелярию предполагается выделить не более 1 миллиона 265 тысяч рублей.

Согласно техзаданию, чиновникам нужны три тысячи картонных папок с изображением памятника Рюрику и Вещему Олегу, расположенного в Новой Ладоге. Также необходимо изготовить сотню папок с покрытием из искусственной кожи и с изображением герба Ленобласти.

Депутатов Ленобласти премируют на сумму в 2 млн рублей.

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