Депутатов Ленобласти премируют на сумму в 2 млн рублей

Так наградят победителей конкурса на лучшую организацию работы представительных органов местного самоуправления региона.

Лучшим народным избранникам Ленобласти вручат подарочные карты на покупку техники. Из областной казны на эти цели выделят больше двух миллионов рублей. Информация опубликована на сайте государственных закупок.

Электронный аукцион на поставку подарочных сертификатов состоится 3 марта. Сертификаты будут вручать победителям конкурса на лучшую организацию работы представительных органов местного самоуправления региона.

Согласно техзаданию, нужно закупить 210 сертификатов на покупку техники номиналом 10 тысяч рублей. Карты будут действительны в течение месяца.

Накануне бывший шахтер из Сланцев попросил помощи у Дрозденко в получении положенной зарплаты.

Фото: Piter.tv