На пункте "Парголово" выявили трех нарушителей правил проезда тяжелых машин в Петербург
Сегодня, 16:01
Перевозчики-нарушители привлечены к административной ответственности.

На пункте "Парголово" выявили три факта нарушения правил проезда в Петербург тяжелых машин. Рейд провел Центр комплексного благоустройства с Ространснадзором по СЗФО. 

Перевозчики-нарушители привлечены к административной ответственности по ч. 11 ст. 12.21.1 КоАП РФ (штраф 7,5 тыс. рублей), ч. 5 ст. 12.21.1 КоАП РФ (штраф 450 тыс. рублей) и ч. 6 ст. 12.31.1 КоАП РФ (штраф 36,5 тыс. рублей). 

Соблюдение правил весогабаритного контроля необходимо для обеспечения безопасности и сохранения качества дорожного покрытия. 

Пресс-служба петербургского комитета по благоустройству 

Всего за 10 месяцев 2025 года провели 259 рейдов, составлено 727 актов. 

Ранее мы рассказывали о том, что в Ленобласти подвели итоги ремонта ключевых региональных трасс за 2025 год. 

Фото: пресс-служба комблага Петербурга 

Теги: большегрузы, парголово
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

