На пункте "Парголово" выявили трех нарушителей правил проезда тяжелых машин в Петербург

Перевозчики-нарушители привлечены к административной ответственности.

На пункте "Парголово" выявили три факта нарушения правил проезда в Петербург тяжелых машин. Рейд провел Центр комплексного благоустройства с Ространснадзором по СЗФО.

Перевозчики-нарушители привлечены к административной ответственности по ч. 11 ст. 12.21.1 КоАП РФ (штраф 7,5 тыс. рублей), ч. 5 ст. 12.21.1 КоАП РФ (штраф 450 тыс. рублей) и ч. 6 ст. 12.31.1 КоАП РФ (штраф 36,5 тыс. рублей).

Соблюдение правил весогабаритного контроля необходимо для обеспечения безопасности и сохранения качества дорожного покрытия. Пресс-служба петербургского комитета по благоустройству

Всего за 10 месяцев 2025 года провели 259 рейдов, составлено 727 актов.

Ранее мы рассказывали о том, что в Ленобласти подвели итоги ремонта ключевых региональных трасс за 2025 год.

Фото: пресс-служба комблага Петербурга