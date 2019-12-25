В Петербурге отмечают снижение нарушений среди водителей большегрузов

В начале осени на стационарных пунктах в Шушарах и Парголово состоялось свыше 550 взвешиваний.

В Петербурге продолжается профилактика нарушений правил дорожного движения в части перемещения большегрузов. Второй месяц подряд специалисты не фиксируют серьезных отклонений от допустимых параметров, рассказал 15 сентября глава комитета по благоустройству Сергей Петриченко.

Совместные мероприятия проводят ГКУ "Центр комплексного благоустройства" и Ространснадзор. В начале осени на стационарных пунктах в Шушарах и Парголово состоялось свыше 550 взвешиваний, по результатам которых составили около 50 актов.

Контроль помогает обеспечивать порядок на главных магистралях города и беречь качество дорожного полотна, ведь перегруз увеличивает тормозной путь, снижает управляемость транспортных средств, разрушает асфальт. Сергей Петриченко, председатель комблага

Ранее на Piter.TV: доступ такси к выделенным полосам ограничат в Петербурге с 1 октября.

Фото: ВКонтакте / Сергей Петриченко