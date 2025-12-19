В Петербурге выявили перегруженные фуры по итогам январских рейдов

Контроль большегрузов принес первые штрафы на сотни тысяч.

В Санкт-Петербурге подвели промежуточные итоги рейдов по контролю движения большегрузного транспорта в январе 2026 года. Проверки проводил Центр комплексного благоустройства совместно с Ространснадзором. Всего за отчетный период состоялось 15 совместных рейдов на городских магистралях и въездах в город.

В Осиновой роще в районе Парголово специалисты проверили семь грузовых автомобилей. В двух случаях зафиксировали значительное превышение допустимой массы. Еще один этап контроля прошел на стационарном пункте весового контроля в Шушарах, где взвесили 26 большегрузов. Два из них были признаны сверхтяжелыми и нарушали установленные правила движения по улицам Санкт-Петербурга.

По всем выявленным нарушениям составили административные протоколы по части шестой статьи 12.21.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Данная норма квалифицирует перегруз как грубое нарушение. Владельцам каждого транспортного средства назначили штраф в размере 600 000 рублей.

Все автомобили с превышением допустимой массы были изъяты и помещены на специализированную стоянку. Грузовики будут находиться там до полного устранения причин нарушения, в том числе до перераспределения или перегрузки части груза в другие транспортные средства.

Фото: Piter.TV