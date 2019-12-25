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Парк "Монрепо" закрыли на просушку до середины мая
Сегодня, 10:32
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nadezhda_sib

Парк "Монрепо" закрыли на просушку до середины мая

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Зеленую зону будут готовить к летнему сезону.

Парк "Монрепо" в Выборге закрыли на просушку по 14 мая. Об этом накануне сообщили в группе музея-заповедника в "ВКонтакте".

Гостей в парке будут ждать с 15 мая. До открытия реставраторы будут восстанавливать дорожки, газоны, посадят новые деревья и кустарники. Кроме того, будет проводиться обработка от клещей. 

Напомним, зеленые зоны закрывают на просушку, чтобы дорожки обсохли и пришли в нормативное состояние после зимы. 

Ранее Piter.TV показал, как cотрудники выборгского комбината благоустройства приводят в порядок парки и скверы. 

Фото: ВКонтакте / Музей-заповедник "ПАРК МОНРЕПО"

Теги: дорожки, заповедник, парк монрепо, просушка
Категории: Выборг, Новости Ленинградской области, Лента новостей,

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