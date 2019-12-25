Парк "Монрепо" закрыли на просушку до середины мая

Зеленую зону будут готовить к летнему сезону.

Парк "Монрепо" в Выборге закрыли на просушку по 14 мая. Об этом накануне сообщили в группе музея-заповедника в "ВКонтакте".

Гостей в парке будут ждать с 15 мая. До открытия реставраторы будут восстанавливать дорожки, газоны, посадят новые деревья и кустарники. Кроме того, будет проводиться обработка от клещей.

Напомним, зеленые зоны закрывают на просушку, чтобы дорожки обсохли и пришли в нормативное состояние после зимы.

Ранее Piter.TV показал, как cотрудники выборгского комбината благоустройства приводят в порядок парки и скверы.

Фото: ВКонтакте / Музей-заповедник "ПАРК МОНРЕПО"