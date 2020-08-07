Блэкаут вызван сбоями в сети из-за тропического шторма “Исаиас”.

Более 120 тысяч человек остались без электричества в Нью-Йорке. Об этом сообщили местные журналисты с телеканала ABC. Они отметили, что проблемы с освещением вызваны последствиями прошедшего тропического шторма "Исаиас".

На данный момент известно, что американская энергетическая компания Con Edison, которая обеспечивает Манхэттен светом, проинформировала пользователей о сбое подачи услуги. Блэкаут начался около 05:00 часов утра по местному времени (около 12:00 часов дня по московскому времени). На данный момент точная причина неисправности не установлена. В настоящее время над исправлением сбоя работают аварийные службы.

Оператор общественного транспорта Нью-Йорка MTA предупредил американцев о возможных сбоях в движении подземных поездов, автобусов и железнодорожных составов. По всему Восточному побережью США без электричества остались около 3 миллиона жителей страны.

На Дальний Восток движется тайфун "Хагупит".

Видео: Instagram / abcnews