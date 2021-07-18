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Бой афганских военных с талибами попал на видео

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В ходе столкновений были ликвидированы семь боевиков.

Министерство обороны Афганистана опубликовало видео перестрелки своих военных с боевиками движения "Талибан"* (*террористическая организация, запрещена в РФ). Ролик был размещен в официальном Telegram-канале ведомства.

Согласно данным ведомства, запечатленное на видео столкновение произошло в провинции Кунар. На кадрах представлено ведение огня по позициям боевиков в горах с применением РПГ и автоматов. 

По информации Минобороны, в ходе столкновения были ликвидированы семь талибов. Трое боевиков были ранены. Их оружие и боеприпасы были уничтожены.

Ранее старший научный сотрудник Центра постсоветских исследований ИМЭМО РАН и эксперт международного дискуссионного клуба "Валдай" Станислав Притчин назвал последствия отвода войск Соединенных Штатов с территории Афганистана.

Видео: Telegram/Военный обозреватель

Теги: афганистан, кунар, талибан, талибы
Категории: Мировые новости, Лента новостей,

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