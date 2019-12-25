Эксперт оценил шанса "Талибана"* на захват Афганистана после ухода США

Боевики могут столкнуться со своими конкурентами.

Старший научный сотрудник Центра постсоветских исследований ИМЭМО РАН и эксперт международного дискуссионного клуба "Валдай" Станислав Притчин назвал последствия отвода войск Соединенных Штатов с территории Афганистана. Своими прогнозами он поделился в интервью сетевому изданию "Лента.ру".

По его словам, после ухода американских военных радикальное движение "Талибан"* (*террористическая организация, запрещенная в РФ) продолжит пытаться взять под свой контроль те территории, которые боевикам будут под силу. Однако, по мнению эксперта, Афганистан целиком им захватить не удастся.

Притчин отметил, что нынешняя ухудшающаяся обстановка на севере данного государства является следствием "психологического эффекта" от отвода американских войск из Афганистана.

Американцы как сила, поддерживающая афганские власти, пропала. И, соответственно, "Талибан"* почувствовал, что есть возможность для наращивания своего ареала контроля. Станислав Притчин, старший научный сотрудник Центра постсоветских исследований ИМЭМО РАН

По его мнению, после отвода войск США военный потенциал афганских официальных властей существенно снизился. Притчин считает, что "Талибан"* может столкнуться при захвате территорий со своими конкурентами – "Исламским государством"* (*ИГ, запрещенная в РФ террористическая организация), которые могут не позволить боевикам править в одиночку.

Ранее генеральное консульство России в городе Мазари-Шариф временно остановило работу из-за обострения обстановки на севере Афганистана.

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