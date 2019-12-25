Генконсульство РФ в Афганистане приостановило работу

Это временное решение связано с обострением обстановки в регионе.

Генеральное консульство России в городе Мазари-Шариф временно остановило работу из-за обострения обстановки на севере Афганистана. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на специального представителя президента РФ по Афганистану Замира Кабулова.

По его словам, помимо российского консульства свою деятельность приостановили и подобные учреждения некоторых других государств. Они закрыты до "прояснения обстановки".

Ситуация подвижная, афганские силовики, как говорится, сдали слишком много уездов. Естественно, это вызывает нервозность. Замир Кабулов, спецпредставитель президента РФ по Афганистану

Он подчеркнул, что российские власти будут оказывать помощь в обеспечении безопасности границы Таджикистана с Афганистаном в плановом режиме.

Напомним, страны Североатлантического Альянса начали вывод войск из Афганистана. Пограничная служба Таджикистана впустила на территорию государства более 300 афганских военнослужащих, которые были вынуждены отступить поле боев со сторонниками движения "Талибан"* (*террористическая организация, запрещена в РФ). Власти Афганистана заявили о безрезультатности переговоров с боевиками.

Ранее глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров заявил о том, что ИГ* (*запрещенная на территории РФ террористическая организация) активно осваивает земли на севере Афганистана на фоне вывода войск НАТО.

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