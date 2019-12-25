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Богатейший человек мира дал 10 миллиардов долларов на "спасение Земли"
Сегодня, 8:09
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lesjasap

Богатейший человек мира дал 10 миллиардов долларов на "спасение Земли"

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Бизнесмен создает фонд, который будет направлять деньги на ликвидацию экологических проблем.

Богатейший человек мира дал 10 миллиардов долларов на "спасение Земли". Основатель Amazon Джефф Безос объявил о своем решении через Instagram. Бизнесмен хочет работать с людьми и компаниями, который занимаются борьбой с разрушением планеты.

Земля — это то, что нас всех объединяет — давайте защищать ее вместе

прокомментировал миллиардер

В частности, речь идет о климатических изменениях. Предприниматель создал "Фонд Земли Безоса", который будет выделять средства ученым, НКО и активистам. Организация начнет предоставлять средства  на решение экологических вопросов уже летом 2020 года. Иностранец призвал к сотрудничеству международные компании, а также правительство разных стран.

Ранее Piter.tv писал о том, что богатейший человек мира за 15 минут заработал $13 млрд.

Фото: Pixabay.com

Видео: YouTube/
 

Теги: amazon, джефф безос, фонд земли безоса, экология
Категории: Картина дня, Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости,

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