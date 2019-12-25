Бизнесмен создает фонд, который будет направлять деньги на ликвидацию экологических проблем.

Богатейший человек мира дал 10 миллиардов долларов на "спасение Земли". Основатель Amazon Джефф Безос объявил о своем решении через Instagram. Бизнесмен хочет работать с людьми и компаниями, который занимаются борьбой с разрушением планеты.

Земля — это то, что нас всех объединяет — давайте защищать ее вместе прокомментировал миллиардер

В частности, речь идет о климатических изменениях. Предприниматель создал "Фонд Земли Безоса", который будет выделять средства ученым, НКО и активистам. Организация начнет предоставлять средства на решение экологических вопросов уже летом 2020 года. Иностранец призвал к сотрудничеству международные компании, а также правительство разных стран.

Ранее Piter.tv писал о том, что богатейший человек мира за 15 минут заработал $13 млрд.

Фото: Pixabay.com

Видео: YouTube/

