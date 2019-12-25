Афганские военные начали операцию по освобождению Калайи-Нау от "Талибана"*

Накануне боевики освободили всех заключенных из местной тюрьмы.

Вооруженные силы Афганистана начали операцию по освобождению города Калайи-Нау в афганской провинции Бадгис от боевиков радикального движения "Талибан"* (*террористическая организация, запрещена в РФ). Об этом информирует "РИА Новости" со ссылкой на официальное заявление военного ведомства государства.

Днем ранее боевики атаковали местную тюрьму и освободили всех заключенных, после чего на улицах города начались столкновения. Им удалось взять под контроль штаб-квартиру полиции Бадгиса и местное отделение Национального директората безопасности.

Минувшей ночью спецназовцы прибыли в Калайи-Нау для установления контроля над ситуацией в сфере безопасности и победы над талибами, операция продвигается быстро, силы безопасности контролируют центр. из сообщения Минобороны Афганистана

Согласно данным ведомства, в ходе освобождения Калайи-Нау были убиты 69 боевиков, более 20 получили ранения различной степени тяжести.

Напомним, ухудшающаяся обстановка на севере Афганистана связана с отводом американских войск с территории данного государства. Своих военных Вашингтон начал выводить в мае текущего года. По словам президента Соединенных Штатов Джо Байдена, армия покинет территорию государства до 11 сентября 2021 года.

Ранее военнослужащие США покинули крупнейшую в Афганистане авиационную базу Баграм ночью, при этом не уведомив афганского командира военного объекта.

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