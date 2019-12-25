Военные США тайком покинули базу в Афганистане

После этого объект разграбили мародеры.

Военнослужащие США покинули крупнейшую в Афганистане авиационную базу Баграм ночью, при этом не уведомив афганского командира военного объекта. Об этом информирует агентство Associated Press .

По данным СМИ, отсутствие американцев было замечено более чем через два часа после их ухода

Да, слух о том, что американцы покинули Баграм, действительно прошел, а к 7:00 утра мы обнаружили, что этот факт подтвержден, и они действительно покинули авиабазу. Мир Асадулла Кохистани, командир авиабазы

Отмечается, менее чем через полчаса после отъезда военных США электричество базы было отключено. На нее проникли мародеры, которые разграбили казармы и склады. На ликвидацию последствий грабежа у афганской армии ушло три дня.

Кроме того, военным специалистам пришлось возобновлять работу радиолокационных систем и средств связи для контроля воздушной обстановки.

Напомним, своих военных Вашингтон начал выводить из Афганистана в мае. По словам президента Соединенных Штатов Джо Байдена, армия покинет территорию государства до 11 сентября текущегогода.

Ранее глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров заявил о том, что ИГ* (*запрещенная на территории РФ террористическая организация) активно осваивает земли на севере Афганистана на фоне вывода войск НАТО.

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