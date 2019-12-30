Раскрылись обстоятельства приказа Трампа об убийстве Сулеймани

Решение было принято после атаки на военную базу США в Ираке.

Стали известны обстоятельства, из-за которых Трамп приказал убить иранского генерала Касема Сулеймани. Такое решение президент Америки принял после атаки на военную базу США в Ираке. Об этом пишет агентство Bloomberg.

Нападение произошло в конце декабря. В результате погиб один американский контрактник. После этого Трамп поручил своим советникам начать разработку авиаудара. Этим занимались консультант по нацбезопасности Роберт О"Брайен, госсекретарь США Майк Помпео и вице-президент Майк Пенс. Планы обсуждались по защищенным каналам, поэтому другие сотрудники Белого дома о них не знали.

По данным одного из источников, американские военные следили за Сулеймани. Решение о ракетном ударе Трамп принял после того, как узнал, что генерал находится в аэропорту Багдада. Два других источника агентства сообщили, президент знал точное время прибытия Сулеймани в Багдад и отслеживал его маршрут.

Командующий спецподразделения "Кудс" Корпуса стражей исламской революции, генерал Касем Сулеймани был убит в ночь на 3 января. Вместе с ним погибли еще десять человек. Трамп назвал погибшего военнослужащего "террористом номер один в мире" и отметил, что ликвидация Сулеймани поможет предотвратить, а не начать войну. Верховный лидер Ирана Али Хаменеи пообещал отомстить за смерть Касема Сулеймани.

Ранее мы писали, что США нанесли ракетный удар по колонне медиков в Багдаде.