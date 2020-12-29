Блинкен: США ждут от Ирана возвращения к выполнению обязательств по СВПД

Энтони Блинкен заявил, что США ждут от Ирана возвращения к выполнению обязательств по Совместному всеобъемлющему плану действий по ядерной программе Тегерана. После этого Вашингтон оценит эти шаги и решит, следует ли ему возвращаться к соглашению. Также Белый дом намерен создать вместе с партнерами более долгосрочное соглашение, в котором будет рассматриваться и ряд других вопросов, представляющих проблему в отношениях с Ираном.
Что касается Ирана, то президент Байден очень четко сказал, что если Иран вернется к полному соблюдению своих обязательств, то США сделают то же самое
Энтони Блинкен, госсекретарь США
По мнению администрации Байдена, Тегеран не соблюдает соглашение по ряду направлений.
Блинкен заявил, что отношения США и Китая становятся все более враждебными.
Видео: YT / NowThis News
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